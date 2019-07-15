РИАМО - 15 июл. Специалисты приступили к работам по сохранению особняка в Кропоткинском переулке столицы, построенного в XIX веке, Мосгорнаследие выдало официальное разрешение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Деревянный одноэтажный дом построен в 1820-х годах. Во второй половине XIX века в нем жил ученый и историк Петр Кропоткин. Сейчас в здании находится посольство Палестины.

«Памятник в Кропоткинском переулке — выразительный образец деревянного ампира послепожарной Москвы с интересным лепным декором. Согласно архивным источникам, в 1817 году этот дом построила княгиня Гагарина. В настоящий момент специалисты начинают расчищать фасады. Кроме того, запланированы штукатурные и малярные работы, ремонт и покраска оград», - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что также предстоит привести в порядок водосточную систему. Планируется, что работы займут не более 2,5 месяцев.

Особое внимание уделят ремонту архитектурного декора. Фасады здания украшены портиком с ордерными элементами и лепным карнизом, а окна и простенки — наличниками.

Работы проведут под контролем департамента культурного наследия города Москвы.