РИАМО - 15 июл. Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в административном здании в Центральном округе Москвы, возгорание удалось оперативно потушить, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании поступила в 12:55.

«На втором этаже двухэтажного не эксплуатируемого здания на улице Конюшковская, дом 28 произошло загорание утеплителя на площади 20 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 13:12 пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших в результате возгорания нет.