РИАМО - 15 июл. За три дня жители Коломенского городского округа собрали для пострадавших от паводка в Иркутской области свыше 700 килограммов гуманитарной помощи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

«Три дня - 7, 8 и 9 июля - в Коломне проводился сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области. Собрана одежда, обувь, спальные мешки, теплые одеяла, школьные и кухонные принадлежности, посуда, средства личной гигиены – всего 705 килограммов гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.

В пунктах сбора работали волонтеры и специалисты молодежных центров, которые принимали, сортировали и упаковывали вещи.

В ближайшие дни гуманитарная помощь будет отправлена на областной пункт сбора в город Жуковский.