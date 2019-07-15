РИАМО - 15 июл. На востоке Москвы полицейские остановили иномарку, водитель которой предъявил документы, которые вызвали сомнения у инспекторов ГИБДД, проверка показала, что водительские права были поддельными, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

13 июля сотрудниками столичной ГИБДД в Семеновском переулке была остановлена иномарка под управлением мужчины 1997 года рождения, который предъявил полицейским водительское удостоверение, вызывающее сомнение в его подлинности.

«В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», – говорится в сообщении.