РИАМО – 15 июл. Вторым погибшим при жесткой посадке вертолета в окрестностях подмосковного Солнечногорска оказался летчик Олег Чернигин, передает ТАСС.

В минувшее воскресенье, 14 июля, вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино городского округа Солнечногорск. В результате погибли оба находившихся на борту человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

«Личность второго погибшего установлена, это Чернигин», – сказал собеседник агентства.

Чернигин ранее помогал главе Федерации сверхлегкой авиации России Игорю Никитину, также погибшему в катастрофе, обучать президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.