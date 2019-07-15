РИАМО - 15 июл. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве закрыли для посещения по 25 июля из-за спортивных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с подготовкой и проведением на Красной площади мероприятий, посвященных Международному дню бокса, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 15 по 25 июля 2019 года осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы. Время работы - с 10:00 до 13:00. Посещение объекта бесплатное.