РИАМО - 15 июл. На полигоне №2 «Лопатинский», более известном как Белая гора, прошли съемки художественного фотопроекта «Дон Кихот Ламанчский. Исторический портрет сегодня. Новое прочтение», говорится в сообщении пресс-службы АО «Воскресенские минеральные удобрения».

Авторами проекта стали московский фотохудожник Александра Соколинская и старший преподаватель МГАХИ имени Сурикова при академии художеств Михаил Горшунов.

«Данная площадка, по словам фотохудожников, была выбрана для съемок неслучайно: полигон фосфогипса - уникальный промышленный объект Московской области и удивительное по красоте место, которое предоставляет невероятные возможности для творчества», — говорится в сообщении.

Авторы фотопроекта отметили, что подготовка к съемке заняла несколько недель: были изготовлены необходимый реквизит и аксессуары для костюмов, написан сценарий. Фотоработы авторы планируют выставить в Культурном центре Испании в России. Также художники не исключили возможность организации на базе Воскресенского краеведческого музея своей фотовыставки.

«Полигон фосфогипса выступает в качестве съемочной площадки не впервые. Химкомбинат оказывает содействие серьезным творческим проектам, в большинстве случаев некоммерческим. В прошлом году кинокомпания «МетоД» проводила на полигоне фосфогипса съемку проморолика к социально ориентированному проекту DiaChallenge о жизни людей с сахарным диабетом», — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «Воскресенские минеральные удобрения» Ирина Филатова.

Она добавила, что в 2017 году на территории отвального хозяйства предприятия снимали фильм режиссера Кима Дружинина «Танки».