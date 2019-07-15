РИАМО - 15 июл. Столичные следователи выясняют причины смерти 29-летней девушки в одной из столичных частных клиник, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Тело девушки обнаружили в кабинете медицинского центра на улице Кастанаевской. При осмотре в области лица и тела погибшей криминалисты обнаружили многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

Медицинский работник центра пояснила, что девушка пришла к ней на массаж лица и другие процедуры ей не проводились. Ранее девушка также обращалась к другим специалистам для проведения различных косметологических процедур.

Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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