РИАМО - 15 июл. Окончательные решения по вопросу регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва будут вынесены на заседаниях окружных избирательных комиссий, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

«Все кандидаты без исключения получили итоговые протоколы заседаний рабочих групп окружных избирательных комиссий в установленный срок. В этих протоколах указаны нарушения избирательного законодательства, по составу и в объеме, который может стать основанием для принятия комиссией решения об отказе в регистрации. Законом предусмотрено вручение итоговых протоколов кандидатам не менее чем за двое суток до заседания комиссии, для того чтобы каждый кандидат мог ознакомиться с итогами проверки и возразить на них в случае несогласия», - говорится в сообщении.

Свои возражения кандидат может заявить на заседании комиссии, все возражения и материалы проверки будут тщательно проанализированы и рассмотрены. Если возражения кандидата обоснованы, то комиссия вправе не согласиться с итогами проверки и принять иное решение. В случае несогласия с решением комиссии кандидат вправе оспорить его в суде.

«Комиссии всегда трактуют все неустранимые сомнения в пользу кандидата. В итоговые протоколы вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены», - подчеркивается в материале.

В Мосгоризбиркоме добавили, что часть кандидатов вместо изучения предоставленных протоколов и подготовки к заседанию комиссии открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии.

«Размещаются петиции, требования которых противоречат избирательному законодательству, проводятся несанкционированные митинги и собрания, пикетирование окружных комиссий и Мосгоризбиркома. Отдельные кандидаты, получив итоговые протоколы, убедились в недостоверности собранных подписей и ошибках в предоставленных документах и шантажом и давлением пытаются заставить ОИК и МГИК принять незаконные решения о своей регистрации с нарушением законодательства», - отмечается на сайте.

В этих и подобных действиях могут содержаться признаки административных правонарушений и уголовных преступлений, предупредили в Мосгоризбиркоме.

«Еще раз напоминаем о недопустимости нарушения закона и воспрепятствования работе избирательных комиссий, призываем всех участников выборов уважать права избирателей и защищать свои интересы в правовом поле. Со своей стороны, сотрудники Мосгоризбиркома приложат все усилия, чтобы все жалобы, претензии, аргументы и возражения кандидатов были рассмотрены комиссиями без каких-либо исключений», - заключается на сайте.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее Мосгоризбирком объявил о решении отказать в регистрации девяти кандидатам, в том числе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и самовыдвиженцу при поддержке «Единой России» Ренату Лайшеву.