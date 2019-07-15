РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В Подольске воспитанникам детсада №19 сотрудники ГИБДД рассказали о том, как правильно переходить проезжую часть, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В детском саду №19 микрорайона Кузнечики на днях сотрудники ГИБДД провели тематическое занятие по правилам дорожного движения. Ребятам рассказали о том, как переходить дорогу. Поскольку в силу возраста ребенок не всегда может определить намерения водителя, педагоги и сотрудники ГИБДД разъясняют детям, что безопаснее всего дождаться полной остановки автомобиля перед «зеброй»», – говорится в сообщении.

Также воспитанникам детсада рассказали о сигналах светофора и регулировщика. В память о встрече каждый ребенок получил в подарок световозвращающий элемент, который необходимо размещать на левой стороне одежды или рюкзака.