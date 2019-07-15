РИАМО - 15 июл. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проводит расследование по факту крушения вертолета Robinsson в подмосковном городском округе Солнечногорск, устанавливаются подробности инцидента, сообщается на сайте МАК.

14 июля в 20:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о жесткой посадке вертолета по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Барское, в поле. В результате ЧП погибли два человека.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, воздушное судно вылетело из деревни Владышино. Погибли пилоты 1972 и 1964 годов рождения.