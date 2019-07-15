РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июл. В подмосковном Королеве 17 июля торжественно откроют 20-тысячный супермаркет розничной сети «Магнит», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Магазин будет открыт на улице Пионерской, 30А.

«Требования к торговле в Подмосковье достаточно высоки. Потребители обращают внимание на многие факторы, и ритейл, если хочет заполучить покупателя, просто обязан их учитывать. Сегодня уже недостаточно иметь множество наименований продукции, покупатель обращает внимание на качество и на регион производства. Около 2/3 магазинов торговой сети «Магнит» сейчас работают в городах с населением менее 500 тысяч человек, около половины всех точек открыты там, где проживает менее 100 тысяч человек», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженникова.

В настоящее время популярностью у жителей пользуются именно подмосковные товары. Торговые сети постоянно увеличивают свое присутствие в регионе, наращивая возможности поставки продукции в магазины формата «у дома». Высокая конкуренция в данном сегменте позволяет удерживать цены на продукцию на низком уровне.

Розничная сеть «Магнит» – одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, лидер по количеству магазинов. На конец июня текущего года в Московской области работает 1 841 торговая точка в 280 населенных пунктах: «у дома» – 1 454 магазинов, супермаркеты «Магнит Семейный» – 18, «Магнит Косметик» – 313, «Магнит Аптека» – 56, распределительные центры в городах Дмитров и Коломна.

Налоговые поступления в бюджет Московской области с 2017 года составили около 2,7 миллиардов рублей. Объем поставок местных производителей в 2018 году составил около 55 миллиардов рублей (в 1 полугодии 2019 года – около 32 миллиардов рублей). Объем поставок местных производителей за пределы Московской области: 2018 год – 149 миллиардов рублей; 1 полугодие 2019 года – около 83 миллиардов рублей.

На данный момент в компании трудоустроено 21 167 жителей Москвы и Московской области.

«Мы можем говорить о том, что открытие магазинов «Магнит» – это и новые рабочие места, и новые торговые полки для сбыта областной продукции, и максимальный комфорт для покупателей региона. Также в сети постоянно проводятся привлекательные для покупателя акции и предоставляются скидки», – заключил Посаженников.