РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. В подмосковном Подольске планируют капитально отремонтировать школу №18 имени Подольских курсантов до конца текущего года, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с поручением губернатора Московской области в Подольске были начаты работы по капитальному ремонту средней школы №18 имени Подольских курсантов. Им предшествовала большая подготовка по техническому обследованию здания школы, разработке проектно-сметной документации.

«До конца текущего года за счет средств, выделенных из областного бюджета, предстоит выполнить ремонт кровли, устройство вентилируемого фасада с утеплением стен, заменить окна, системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, провести внутренние отделочные работы. За счет муниципальных средств территория школы будет благоустроена с установкой универсальной спортивной площадки», – говорится в сообщении.

На период проведения ремонтно-строительных работ для почти 800 учащихся и педагогического коллектива школы по согласованию с родительской общественностью была обеспечена возможность обучения в составе своих же классов в соседних общеобразовательных учреждениях: для первых классов – в школе №30, для 2-4 классов – в школе №31, для 5-11 классов – в школе №35.

«Временные неудобства позволят привести материальную базу школы имени Подольских курсантов в качественно новое состояние к году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – заключается в материале.