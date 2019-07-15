РИАМО - 15 июл. Система-112 Московской области с помощью оборудования «Эра-Глонасс» приняла 5 тысяч вызовов на ДТП, во всех случаях реагирование экстренных служб прошло в нормативное время, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Операторы областной системы-112 обработали уже около 5 тысяч вызовов на дорожно-транспортные происшествия, принятых с помощью оборудования системы «Эра-Глонасс». Из них 1,6 тысячи вызовов принято с начала 2019 года», – сказал Пестов.

Благодаря интеграции «Эра-Глонасс» и системы-112 операторы могут оперативно направить экстренные службы на место ДТП даже без участия пострадавшего или свидетелей. Это необходимо, к примеру, в тех случаях, когда водитель и пассажиры в результате аварии потеряли сознание.

Возможности системы «Эра-Глонасс» позволяют сообщить о факте и месте ДТП без участия человека – при условии, если автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. Кроме того, совершить вызов экстренных служб с помощью оборудования «Эра-Глонасс» можно и вручную при помощи нажатия специальной кнопки SOS.

При аварии специальные приборы системы «Эра-Глонасс» автоматически передают информацию о случившемся оператору ближайшей диспетчерской службы системы-112 на территории Московской области для организации экстренного реагирования.

Оператору поступает информация о местоположении транспортного средства, его идентификационный номер. Специалисты в случае необходимости оперативно вызывают на место происшествия все необходимые экстренные службы – скорую помощь, полицию, спасателей.

Соглашение о взаимодействии между областной системой-112 и Государственной автоматизированной информационной системой «Эра-Глонасс» было подписано в июне 2017 года.