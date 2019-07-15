РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Тяжелоатлет из Люберцы Евгений Петров стал чемпионом открытого турнира по мас-рестлингу, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Евгений Петров занял первое место в весовой категории свыше 90 килограммов. Турнир проходил в рамках национального чувашского праздника «Акатуй», – говорится в сообщении.

Кроме того, призером турнира в весовой категории 75 килограммов стал одиннадцатиклассник из люберецкой школы №54 Максим Быков. Соревнования провела Федерация мас-рестлинга Москвы. Победители и призеры получили грамоты, медали и ценные призы.

Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид спорта Якутии, признанный в России и введенный в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта.