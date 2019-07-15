РИАМО – 15 июл. Два 11-этажных корпуса апартаментов, объединенных подземной автостоянкой, появятся в столичном районе Донской, проектная документация уже согласована, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Апартаменты будут находиться на юге Москвы по адресу: Духовской переулок, владение 17А. Участок строительства находится вблизи пересечения 4-го Рощинского проезда с Духовским переулком, с которого предусматривается подъезд к зданиям.

«В одном из корпусов на первом этаже в составе апартаментов предусматривается вестибюль с рецепцией, помещение охраны, гардеробная, багажная, кабинет управляющего и его заместителя, а также помещение персонала. Помимо этого, запроектирован конференц-зал на 34 человека. Второй этаж займет административно-хозяйственная часть, кабинеты бухгалтерии и кладовые», - говорится в сообщении.

В другом корпусе на первом этаже, помимо базовых зон, запланировано помещение главного администратора, две переговорные на 14 человек каждая и конференц-зал на 25 человек.

«В сумме 249 апартаментов расположатся на 2-11 этажах обоих корпусов. Апартаменты на 10 этаже предусматривают террасы. Связь по этажам в каждом корпусе будет осуществляться при помощи лестничной клетки с двумя перекрестными лестницами и двух лифтов грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов на всех этажах, включая подземный. На подземном этаже, объединяющем два корпуса, появится автостоянка, предназначенная для постоянного хранения легковых автомобилей на закрепленных владельцами машино-местах», - отмечается в материале.

Фасад корпусов будет реализован в виде навесной системы с воздушным зазором, участки наружных стен на первых двух этажах будут облицованы алюминиевыми окрашенными перфорированными панелями. Проект также учитывает благоустройство территории: высадку кустарников и цветников, устройство газонов.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в последние годы москвичи все чаще интересуются апартаментами.

«Крайне важно реализовывать такие проекты максимально тщательно со всей необходимой инфраструктурой, учитывая потребности жителей», – заявил Леонов.