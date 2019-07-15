РИАМО - 15 июл. Только около 65% от нормы осадков для половины лета выпало в Московском регионе с начала сезона, средняя температура пока превышает норму, но возвращения жары на текущей неделе ждать не стоит, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

С конца июня в Москве преобладает отрицательное отклонение от климатической нормы средней суточной температуры воздуха. Пока предшествовавшей июньской жары хватает на то, что чтобы средняя температура первой половины лета оставалась выше нормы: 18,4 градуса против 16,8 градуса.

«Количество осадков все еще меньше нормы: за прошедшие летние дни выпало около 80 миллиметров, хотя в среднем многолетнем можно было бы рассчитывать на 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

Небольшое отставание температуры от нормы в Московском регионе сохранится и в течение начавшейся недели. Облака и дожди ограничат дневной прогрев воздуха до 18-25 градусов, хотя ночи станут немного теплее, до 10-16. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в середине недели, 17 и 18 июля. В течение почти всего периода не обойдется без гроз, которые будут сопровождаться порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Прогноз погоды на вторую половину лета 2019: вернется ли жара в Москву>>