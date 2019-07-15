РИАМО - 15 июл. В подмосковных Котельниках проводится проверка по факту наезда на восьмилетнего мальчика, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

Тринадцатого июля водитель Suzuki на улице Новая наехал на восьмилетнего мальчика, перебегавшего дорогу.

«Пострадавшему с травмами различной степени тяжести в детской больнице Люберец оказали помощь, его отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося», – говорится в сообщении.

Родителей просят ежедневно напоминать детям правила безопасного перехода проезжей части и с раннего детства прививать навыки безопасного поведения на дорогах.