РИАМО - 15 июл. Форум владельцев исторических усадеб пройдет 17 июля в рамках фестиваля народного творчества возрождаемых усадеб России, мероприятие состоится в Середникове на территории подмосковного Солнечногорска, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации владельцев исторических усадеб.

«В программе форума: панельная дискуссия с участием владельцев исторических усадеб. В рамках дискуссии пройдет обсуждение предложений по реализации инициативы президента В. В. Путина о необходимости принять более сбалансированные решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование», - говорится в сообщении.

В панельной дискуссии ожидается участие министра культуры РФ Владимира Мединского, который считает, что только частные инвестиции помогут сохранить брошенные усадьбы.

«Будет представлена информация о ходе реализации ведомственного проекта «Возрождение исторических усадеб» проектной программы «Культурная инициатива» и предложения о субсидиях регионам на разработку эскизных проектов реставрации усадеб, находящихся в неудовлетворительном состоянии, для их приватизации», – добавляется в материале.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет презентация проекта информационного интернет-ресурса «Усадебное достояние России» с интерактивным представлением возрожденных и предлагаемых к приватизации усадеб.

В усадьбе Середниково также развернется фотовыставка, рассказывающая о возрожденных и забытых усадьбах. Последние станут пилотными объектами для привлечения потенциальных владельцев.

Гости фестиваля народного творчества возрождаемых усадеб России также смогут полюбоваться песочной мистерией «Пророческие стихи Лермонтова» и погрузиться в атмосферу иммерсивного спектакля «Белеет парус одинокий».