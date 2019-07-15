РИАМО – 15 июл. Иномарку стоимостью примерно 3,5 миллиона рублей угнали с парковки в новой Москве, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Днем 14 июля в полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: поселение Московский, деревня Румянцево.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с парковки бизнес-парка по вышеуказанному адресу неизвестный совершил кражу Toyota Land Cruiser 150, принадлежащей мужчине 1984 года рождения», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.