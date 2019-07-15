РИАМО - 15 июл. В квартире жилого дома в Рузском городском округе произошло повреждение электрического бойлера из-за неисправности, в результате чего оказались выбиты стекла, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о повреждение электрического бойлера в квартире дома 16 на улице Вискне городского округа Руза. Возгорания и разрушения не последовало, повреждено остекление», – говорится в сообщении.

К ликвидации ЧП привлекли семь единиц техники и 23 человека, в том числе от МЧС: одна единица техники и три человека.