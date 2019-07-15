РИАМО - 15 июл. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для выяснения причин крушения дельтаплана в Тверской области, где погибли два жителям Подмосковья, сообщается на официальном сайте МАК.

13 июля в районе населенного пункта Киселево Селижаровского района Тверской области произошло авиационное происшествие с единичным экземпляром воздушного судна – дельталетом Форсаж RA-0571G, принадлежащим частному лицу. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, воздушное судно вылетело из деревни Владышино. Погибли пилоты 1972 и 1964 годов рождения.