РИАМО - 15 июл. В Московском регионе на 15, 16 и 17 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за грозы с 09:00 до 21:00 16 июля, из-за кратковременного дождя – с 15 часов 15 июля до 15 часов 17 июля. В Москве предупреждение из-за локального дождя действует с 18 часов 15 июля и до 18 часов 17 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Ярославской области. На остальной территории Центрального федерального округа либо не требуется предупреждение о погодной опасности, либо нет сведений об этом.

Переменная облачность и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Подмосковье и Москве в понедельник, вечером может пройти небольшой дождь.

Шестнадцатого июля в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза, порывы ветра при которой достигнут 15 метров в секунду. Температура ночью составит 11-13 градусов, днем — 21-23. 17 июля будет облачно, местами пройдет сильный дождь, прогремит гроза, при которой порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температурный режим сохранится таким же, как накануне.

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