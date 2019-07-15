РИАМО - 15 июл. В ноябре 2019 года состоится восьмая церемония вручения премии «МИРа», которой россиян поощрят за совершенные добрые дела, говорится в сообщении пресс-службы общероссийской молодежной общественной организации «МИР».

«Премия «МИРа» — это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция несет идеи добра. Премия — способ выразить признательность и дань уважения современным и будущим героям нашей страны, чей вклад в дело мира не должен остаться без внимания», – говорится в сообщении.

В 2018 году социально значимый проект «Премия «МИРа» был поддержан Фондом президентских грантов, а в 2019 году проект получил статус международного — таким образом принять участие в конкурсе теперь могут соотечественники, проживающие за рубежом.

Премия «МИРа» присуждается в восьми номинациях. В номинации «Добрые новости» отметят за освещение добрых дел и положительных поступков российских граждан. Лидеров или активистов благотворительных и общественных объединений, показавших высокий результат работы, отметят в номинации «Добрая организация года». За популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни, активистам вручат премию в номинации «Здравая инициатива».

Премию в номинации «Вопреки» вручат людям с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая возможность невозможного. В номинации «Экологическая ответственность» премию вручат за реализацию проектов в сфере защиты экологии страны. В номинации «Добрый коллектив» отметят команды, осуществляющие корпоративное волонтерство.

В номинации «Подвиг» наградят людей, совершивших благородные поступки, «Народную премию» вручат по итогам народного голосования в интернете.

Подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте. Сбор заявок продлится до 1 сентября. Награждение победителей проведут в ноябре в Санкт-Петербурге.