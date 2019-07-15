РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили двух нетрезвых водителей при проведении рейда в минувшие выходные, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В ночь с субботы на воскресенье (с 13 на 14 июля – ред.) сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого было проверено более 30 водителей», – говорится в сообщении.

Каждому водителю передавались информационные листовки по правилам проверки на состояние алкогольного опьянения.

«В результате проведенного рейда было выявлено два водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения», отмечается в сообщении.

В материале поясняется, что за полгода в Подольске произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения. В восьми из них два человека погибло, а 11 получили серьезные травмы.