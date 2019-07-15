РИАМО - 15 июл. Свыше 5 тысяч пенсионеров Подмосковья воспользовались бесплатными услугами в центрах социального обслуживания с начала июня, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, в числе наиболее востребованных услуг у пожилых жителей региона – скандинавская ходьба, занятия по компьютерной грамотности и дыхательная гимнастика.

«С этого года по поручению губернатора Московской области в регионе запущен проект «Активное долголетие». Он представляет собой систему бесплатных занятий для поддержки активного образа жизни среди пожилого населения Подмосковья. С июня такие занятия, как скандинавская ходьба, компьютерная грамотность, бассейн, йога, творчество и рукоделие стали бесплатными для пенсионеров», – отметила Забралова.

Она уточнила, что жители региона могут ознакомиться с перечнем бесплатных занятий, а также уточнить их расписание в мобильном приложении «Мобильный центр социальных услуг», а также в любом центре соцобслуживания населения.

Как добавила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, все активности жители региона выбирали самостоятельно на портале «Добродел». Наибольшее количество голосов набрали такие активности, как скандинавская ходьба (53%), бассейн (36%), туристические поездки по Подмосковью (30%). Всего в опросе приняли участие более 20 тысяч жителей региона.

«В этом году на территории Подмосковья запланировано к проведению 11 крупных мероприятий, в которых примут участие более 7 тысяч граждан старшего поколения. Мы уже установили два мировых рекорда по скандинавской ходьбе и в танце «Зумба», – заключила Фаевская.