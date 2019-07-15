РИАМО - 15 июл. В Талдомском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха «Солнечный берег», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

ООО «ЭкоСервис» подало жалобу в ведомство на один из отделов администрации Талдомского городского округа и МКУ «Центр управления закупками» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк культуры и отдыха «Солнечный берег».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку компании от участия в электронном аукционе. <…> Управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «ЭкоСервис» обоснованной», – отмечается в материале.

УФАС выдало комитету по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского округа и муниципальному казенному учреждению «Центр управления закупками» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.