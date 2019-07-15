РИАМО – 15 июл. Полицейские задержали 32 человека на сходке криминальных авторитетов в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В одном из ресторанов, расположенных в городе Люберцы, <…> в ходе проведения операции <…> задержаны 32 мужчины, которые доставлены в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

На всех задержанных составлены административные протоколы по части 2, статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Ранее СМИ сообщали, что среди задержанных – вор в законе Иракли Усоян, являющийся внуком бывшего главы российского преступного мира Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан. Несколько недель назад Иракли прилетел в Россию из Австрии специально для встречи с другими авторитетами.