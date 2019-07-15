РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Детскую площадку во дворе дома на проспекте Гагарина в подмосковных Люберцах открыли после ремонта в понедельник, на ней заменили покрытие, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее одна из жительниц Люберец подала обращение на портал «Добродел» с просьбой заменить покрытие на детской площадке у дома №3/8 на проспекте Гагарина. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание, по итогам которого дал поручение заменить покрытие на нетравматичное резиновое.

«Работы по замене покрытия по поручению губернатора прошли в максимально короткие сроки. Их провела управляющая компания «ПИК-Комфорт». Сегодня у нас прошло открытие площадки с обновленным покрытием», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

После строительства многоквартирных домов группа компаний «Пик» в 2013 году установила детскую площадку по данному адресу. Ее площадь – 548 квадратных метров. Стоимость работ по замене покрытия составила свыше миллиона рублей.