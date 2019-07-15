РИАМО - 15 июл. Более 5 тысяч индивидуальных открыток с фотографиями из демонстрационного павильона Московских центральных диаметров отправили посетители павильона «Почтой России» за полгода, в сутки пересылают по 20 таких карточек, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва ФГУП «Почта России».

Большая часть открыток адресована друзьям и родственникам, живущим в разных городах России. Адресатами подавляющего большинства открыток становятся друзья и родственники посетителей павильона МЦД. Временами их отправляют и высокопоставленным персонам: мэрам, губернаторам и главам различных стран.

«Как признаются посетители павильона, с помощью таких открыток они хотят поделиться хорошим настроением и удивить знакомых», — говорится в сообщении.

К примеру, с помощью открытки одна пара объявила родителям о своих романтических отношениях, а молодая мама из Москвы отправила фото полугодовалого сына своей бабушке в Чили. Был случай, когда посетитель отправил письмо своим родственникам в поселок, который состоит всего из нескольких домов.

«В павильоне МЦД работает фотокомната, где каждый желающий может создать свой фотоснимок в стиле рекламной кампании МЦД и распечатать это фото в формате открытки. А отправить открытку можно через специальный ящик «Почты России», установленный в павильоне», — рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

Руководитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России» Наталья Кобызова отметила, что сфотографироваться на открытку и отправить ее может любой желающий – независимо от города и страны адресата.

«Для нас важно, что люди хотят поделиться со своими близкими своими эмоциями и переживаниями, пишут теплые слова, вспоминают адреса тех, кого давно не видели», — добавила она.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят в ноябре. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

Макрорегион Москва «Почты России» включает в себя управления федеральной почтовой связи города Москвы и Московской области. В Московском регионе более 1,6 тысячи отделений почтовой связи.

На сегодняшний день в структуру макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные отделения перевозки почты «Внукова», «Домодедова» и «Шереметьева», логистический центр «Внуково» и межрегиональный автоматизированный сортировочный центр имени Валерия Бугаенко.