РИАМО - 15 июл. Дождливая неделя ожидается в Московском регионе, в столице может выпасть большее количество осадков, чем за период с начала июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Сейчас температура в Подмосковье и Москве держится ниже нормы на 2-3 градуса. Наблюдается дефицит осадков, но ситуация может измениться в середине недели.

«Шестнадцатого июля Московский регион будет находиться в барической ложбине, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, ночью термометры покажут 11-13 градусов, днем воздух прогреется до 20-22 градусов», — говорится в сообщении.

Кратковременные дожди пройдут 17 июля, днем ожидается гроза, ночью будет 13-15 градусов, днем — 20-22.

«Восемнадцатого июля Московский регион окажется в зоне влияния южного циклона. Погодные условия ухудшатся. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные, с грозой. Температура воздуха существенно не изменится: ночью – 13-15, днем – 20-22 градуса», — добавляется в сообщении.

Кратковременные дождь ожидается и 19 июля. Ночью термометры покажут 10-15 градусов, днем – 19-24. Средняя суточная температура воздуха приблизится к норме.

За неделю в Москве может выпасть осадков больше, чем в сумме с начала месяца.

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