РИАМО - 15 июл. ООО «Родина» городского округа Воскресенск и КФХ «Фатина» Раменского городского округа могут внести в государственный племенной регистр, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона состоялось 65-е заседание комиссии по проведению экспертизы племенных стад, оценке деятельности организаций по племенному животноводству.

«Комиссией рассмотрены комплекты документов двух предприятий Подмосковья с целью определения вида племенной организации в области племенного животноводства. Это - ООО «Родина» городского округа Воскресенск и КФХ «Фатина» Раменского городского округа», - сказал Разин.

ООО «Родина» - племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. КФХ «Фатина» – генофондное хозяйство по разведению лошадей русской верховой породы.

«В результате проведенной экспертизы представленных материалов, комиссия отметила соответствие этих организаций действующим нормативным документам и правилам определения видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», - отметил министр.

По его словам, членами комиссии принято положительное решение о ходатайстве перед министерством сельского хозяйства РФ о включении предприятий в государственный племенной регистр.