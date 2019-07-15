РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Сотрудники полиции подмосковного Подольска разыскивают 15-летнего Ивана Рожкова, который около недели назад ушел из дома и не вернулся, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление о том, что 9 июля в 23:30 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся подросток Иван Рожков 2004 года рождения. Он проживает в одном из домов на улице Циолковского. Был одет в синюю толстовку, брюки черного цвета с подворотами, красную кепку и синие кеды», – говорится в сообщении.

На вид Рожкову 16-17 лет. Он худощавого телосложения, ростом 175 сантиметров, глаза серо-зеленые. Имеет дефекты кожи лица в виде красных пузырей на щеках. На правой голени татуировка в виде головы собаки породы питбуль черного цвета.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего подростка, просим сообщить по телефонам: 8(496)757-17-17, 8(496)763-02-63 или 112», – заключается в материале.