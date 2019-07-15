РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 июл. В Королеве создадут рабочую группу для решения вопроса застройки сквера на проспекте Космонавтов у дома 16А, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник в Королеве руководитель городской администрации Юрий Копцик провел встречу с жителями дома 16А на проспекте Космонавтов. Рядом с домом на территории небольшого сквера планируется построить здание медицинского центра. Во встрече приняли участие депутаты, гендиректор компании, выигравшей аукцион на застройку, представители управления землепользования, начальник отдела городского округа Королев Главархитектуры Подмосковья, депутаты, председатель общественной палаты.

«К сожалению, в городе много лет существовала хаотичная застройка. Участок рядом с домом еще в 2012 году был включен в программу перспективного развития, поддержки предпринимательства и малого бизнеса. Поэтому был проведен аукцион и компания «Вел» выиграла его и получила разрешение на строительство в Минстрое Подмосковья. Чтобы не нарушали права жителей дома в первую очередь и для достижения компромисса, предлагаю создать рабочую группу, в которую войдут жители дома, сотрудники администрации, прокуратуры, Главархитектуры, общественной палаты и в рабочем режиме решить все вопросы», – сказал Копцик.

Рабочая группа была сформирована на встрече. Жители дома категорически против застройки единственного сквера. На проспекте Космонавтов существует множество торговых центров, самый крупный из которых находится как раз рядом с домом 16А.

По проекту планировалось возведение 5-этажного торгово-офисного центра. Застройщик в настоящий момент так и не смог сказать точно, что же будет на месте сквера и соблюдены ли все санитарные нормы и нормы градостроительства в проекте.

«Ни о каких 5 этажах не может быть и речи. Я согласен с жителями, уверен, что торговых центров более чем достаточно. У меня есть информация о строительстве медицинского центра. На рабочей группе все эти вопросы мы обсудим», – завершил Копцик.