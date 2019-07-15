РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. К ремонтным работам спорткомплекса «Ирида» в поселке МИС подмосковного Подольска приступят в ближайшее время, на эти цели планируют потратить около 7,2 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Вячеслав Назаров.

Всего в текущем году в Подольске выделено порядка 11 миллионов рублей на ремонт спортучреждений в рамках программы «Спорт Подольска». К новому спортивному сезону планируют подготовить все 19 спортивных учреждений Подольска.

«Большой ремонт у нас запланирован в спортивном комплексе «Ирида» поселка МИС. На это планируется потратить около 7,2 миллиона рублей. В частности, уже завершается работа по подготовке сметы и на днях уже начнутся работы. Отмечу, что спорткомплекс был сдан в 2016 году, однако уже нуждается в ремонте», – сказал Назаров.

Он отметил, что в ходе работ планируется залить бетоном основание, укрепить стены и отремонтировать фасад спортивного учреждения.

«В июне проводились работы по ремонту бассейна в ФОКе с бассейном. На это было потрачено около 3 миллионов рублей. Также в текущем году большое внимание уделено состоянию плоскостных спортивных сооружений (спортплощадок – ред.). В настоящее время 26 из них мы привели в нормативное состояние, а до конца года планируем привести в порядок еще 30 площадок», – заключил Назаров.