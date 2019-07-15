РИАМО – 15 июл. Неизвестный, проникнув через окно в квартиру на северо-востоке столицы, вынес ювелирные изделия и денежные средства, материальный ущерб оценивается примерно в 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратилась женщина 1968 года рождения и заявила о краже из квартиры, расположенной в районе Лианозово.

«Неизвестный путем отжатия окна в ванной комнате проник в ее квартиру, откуда совершил кражу ювелирных изделий и денежных средств в сумме: 80 тысяч рублей, 4 тысячи евро, 7 тысяч долларов, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что материальный ущерб составил около 1 миллиона 710 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.