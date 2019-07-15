РИАМО – 15 июл. Специалисты Российской системы качества подсказали россиянам, как распознать попытки телефонного мошенничества, в первую очередь советуют насторожиться при звонках о попавших в происшествия родственниках и предупреждениях о сомнительных операциях на счете, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если сообщают о том, что с кем-то из родственников приключилась беда, в первую очередь стоит самим позвонить близким и удостовериться. Помимо этого, нужно всегда уточнять, зачем звонящий запрашивает такие персональные данные, как паспортные данные, дату рождения, CVV карты и номер банковского счета.

«Роскачество обращает внимание на то, что распространенный тип мошенничества — звонок от «сотрудника банковского учреждения» с «предупреждением о подозрительных операциях на счете», — говорится в сообщении.

В этой ситуации мошенники предлагают сделать отмену операции, просят назвать секретную информацию, с помощью чего доступ к личному счету абонента оказывается в их руках. В тех случаях, когда действительно происходят подозрительные транзакции, блокировка происходит без звонка владельцу карты.

Таким образом в конце июня у 37-летней москвички лжесотрудник службы безопасности банка похитил 350 тысяч рублей. Он сообщил, что с ее карты кто-то пытается снять денежные средства, и для того чтобы отменить перевод, необходимо назвать коды из пришедших СМС-сообщений. После того, как женщина передала данные, с ее счета списали сумму.

Также особенную бдительность нужно проявлять, когда звонят и объявляют «о выигрыше в лотерею», после которых собеседника просят сказать данные банковской карты.