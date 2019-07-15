РИАМО - 15 июл. Госавтоинспекторы Балашихи провели на территории подмосковного Реутова рейд по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде, нарушений они не выявили, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 13 июля 2019 года с 22:00 до 00:00 по адресу: городской округ Реутов, улица Ленина, дом №27 было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводилось в целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

«В ходе мероприятия было проверено 105 автомобилей, нарушений не выявлено», – резюмируется в материале.