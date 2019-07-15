РИАМО - 15 июл. Подмосковный спортсмен Георгий Елбакиев стал серебряным призером соревнований Гран-при по дзюдо в Венгрии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международные соревнования проходили с 12 по 14 июля в Будапеште.

«В весовой категории до 73 килограммов Елбакиев уступил только сопернику из Косова Акилу Гжакова и одолел Хикматуллоха Тураева из Узбекистана и Тельмана Валиева из Азербайджана», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, спортсмена можно считать одним из самых перспективных бойцов в стране.

«Георгий Елбакиев стал обладателем очередной медали международного уровня. Этот сезон для него определенно можно назвать удачным, ведь он стал обладателем кубка Европы по дзюдо. Теперь к нему добавилась серебряная медаль соревнований Гран-при. Учитывая, что это только начало карьеры подмосковного дзюдоиста, его успехи говорят о том, что это один из самых перспективных бойцов в стране, обладающий всеми данными, чтобы только совершенствоваться со временем», – отметил Терюшков.