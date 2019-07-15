РИАМО - 15 июл. Около 730 машино-мест в шести различных округах Москвы выставили на городские аукционы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Самый маленький лот площадью 10,7 квадратных метра располагается в Зеленограде. Самый большой лот – 36,5 квадратных метров – находится в центре столицы на улице Сретенка, дом 9. Средняя начальная цена за один квадратный метр составляет 47,3 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Еще 46 машино-мест можно купить посредством публичного предложения. Объекты располагаются в районах Хорошевский, Замоскворечье и Чертаново Центральное. Площадь лотов варьируется от 20 до 54,5 квадратных метров. Начальная стоимость объектов – от 853 тысяч рублей.

Также предпринимателям предлагается приобрести 34 объекта на аукционах без объявления цены. Это означает, что начальную стоимость продажи имущества будут определять сами покупатели. Выставленные лоты находятся в Центральном, Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном округах Москвы. Площадь объектов различна – от 14,9 до 75,8 квадратных метра.

Торги по всем объектам пройдут в июле, августе и сентябре 2019 года.