РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. Сломавшаяся фура перекрыла перекресток на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах, там образовалась пробка, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

Инцидент произошел в понедельник около 12:00.

Фура сломалась на пересечении Октябрьского проспекта и Смирновской улицы. Возле нее выставлен знак аварийной остановки. Автомобилям приходится ее объезжать.

Из-за фуры на Октябрьском проспекте в обе стороны образовалась пробка протяженностью 1,2 километра.