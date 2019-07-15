РИАМО - 15 июл. Дизайнерская концепция станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии столичного метрополитена будет тяготеть к стилю дворцов Средней Азии, географические названия которой отразились в прилегающих к станции улицах, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Станция возводится в районе Выхино-Жулебино и находится на пересечении Ферганской и Ташкетской улиц. Ее общая площадь, включая наземные вестибюли, составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Станция спроектирована по «береговому» типу, ее отличительной чертой станции станут круглые светоотражающие плафоны на потолке.

«Это станция мелкого заложения, с боковыми посадочными платформами. <…> Так, потолок украсят круглые светоотражающие плафоны, напоминающие купола минаретов, а разделительная стена между платформами выполнена в форме перевернутых арок с зубцами, это очень характерная деталь», - отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Цветовую гамму станции тоже подобрали, ориентируясь на среднеазиатскую архитектуру. В оформлении «Юго-Восточной» будут доминировать бежевый, желтый, черный и серый цвет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что при полном запуске Некрасовской линии улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих в Москве и Подмосковье.

На полу станции уложат гранит коричневых тонов, а стены отделают травертином, полированным или шлифованным известняком. На потолке будут металлические кассеты, окрашенные в темные цвета. Как уточнил главный архитектор столицы, на станции уже ведутся отделочные работы.

Наземные павильоны будут выполнены в тех же стилистических решениях, что и сама станция. Проектировщиком выступило ОАО «Ленметрогипротранс».