РИАМО - 15 июл. В рамках реконструкции газопровода-дюкера «Автозаводский» «Мосгаз» завершил строительство тоннеля под Москвой-рекой, работы закончили раньше срока, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы компании.

«К реконструкции дюкера «Автозаводский» специалисты АО «Мосгаз» приступили 29 июня. Предполагалось, что проходка продолжится в течение 30 дней со скоростью 10 метров в сутки. Однако благодаря профессионализму, налаженной и отработанной технологии строительства сетей газоснабжения методом микротоннелирования специалистам «Мосгаза» удалось сократить срок прокладки железобетонного тоннеля в два раза, а достигнутый уровень резервирования столичных газовых сетей позволил обойтись без отключения потребителей. Ускорению работ способствовал и мягкий грунт в месте строительства тоннеля», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ближайшее время специалисты «Мосгаза» приступят к строительству в тоннеле под Москвой-рекой специального защитного стального футляра, после чего протянут в него стальную трубу газопровода. Также для сокращения сроков работ «Мосгаз» параллельно осуществит запуск тоннелепроходческого комплекса в рамках реконструкции второго дюкера «Даниловский». Аналогичный проект будет выполнен и на газопроводе-дюкере «Новодевичий» через Москву-реку в районе дома 22 по Бережковской набережной, подготовительные работы на котором уже ведутся.

Современная технология прокладки газопроводов под дном реки методом микротоннелирования позволяет повысить надежность и безопасность всей системы газоснабжения столицы, увеличивает сроки эксплуатации дюкера до 30 лет и более.

Программа перекладки газопроводов-дюкеров - одна из стратегических задач АО «Мосгаз» на ближайшие три года. Сейчас компания эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью 6,9 километра. Большая часть дюкеров проложена в центральных районах города в 1939-1965 годах и нуждается в реконструкции.