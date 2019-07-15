РИАМО - 15 июл. В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода 14 июля была неустойчивой – местами прошел небольшой дождь, осадки распределились неравномерно.

«За день 14 июля на ВДНХ выпало всего 0,3 миллиметра осадков, в то время как в районе Ленинградского шоссе более 4 миллиметров. В МГУ дождь был небольшим, а в Измайлове его не было вовсе», — говорится в сообщении.

Сумма осадков, выпавшая с начала июля в Московском регионе, везде разная, но и в Подмосковье, и в Москве наблюдается их дефицит.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра, поясняется в материале.

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