РИАМО – 15 июл. Безработного мужчину ранили ножом в живот в квартире на юго-западе столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из медицинского учреждения поступила информация о доставлении к ним с адреса: улица Вавилова, 91-1 нетрезвого безработного гражданина 1977 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

«Установлено, что в квартире по указанному адресу неизвестный в ссоре предметом, похожим на нож, нанес мужчине данные увечья», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».