РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Универсальный спортивный центр (УСЦ) «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска в текущем году планирует приобрести трактор стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» директор спортивного учреждения Олег Паскарь.

УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск закрылся на ремонтно-профилактические работы 1 июля. В настоящее время в учреждении отремонтировали кровлю над бассейном и малом залом, а также приступили к ремонту бассейна.

«В этом году мы хотим купить новый трактор. Это необходимо, так как нашему трактору уже 10 лет, и он не справляется с такой площадью. На это уже заложено 1,5 миллиона рублей. Отмечу, что это сумма именно с платных услуг. То есть видно, что те деньги, которые мы зарабатываем, мы тратим на наш центр», – сказал Паскарь.