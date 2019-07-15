РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Универсальный спортивный центр «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска готовится к началу спортивного сезона, так, около 400 тысяч рублей направят на приобретение модульного покрытия для тренажерного зала, сообщил «РИАМО в Подольске» директор спортивного учреждения Олег Паскарь.

«В настоящее время у нас планируется закупка диванов на сумму 240 тысяч рублей. Мы планируем заменить <…> светлые диваны (на втором этаже в фойе – ред.) на новые, темные. То есть все диваны у нас будут одной цветовой гаммы.

Помимо этого, около 400 тысяч рублей направят на приобретение модульного покрытия для тренажерного зала.

«Мы собственными силами полностью заменим пол и поменяем витражные зеркала. Надеемся, что к августу зал будет уже готов», – отметил Паскарь.

Он добавил, что всего на подготовку к новому учебному сезону учреждением было потрачено более 2,5 миллиона рублей, заработанных на платных услугах.

«Отмечу, что все, что зарабатывает наше учреждение, идет на замену материально-технической базы (и заработную плату сотрудникам – ред.). То есть данные средства остаются здесь и идут на улучшение учреждения», – пояснил Паскарь.