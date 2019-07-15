Первый летний велофестиваль Summer Velo Cup 2019 состоится в подмосковной Коломне в предстоящую субботу 20 июля. На фестивале пройдут велозаезды, мастер-классы и концерт и шоу, так что даже те, кто пока не обзавелся железным конем, найдут для себя много интересного. Обозреватель РИАМО выбрала самое интересное на велофестивале в Коломне.
Дистанции заездов
Спортивная программа фестиваля Summer Velo Cup 2019 разнообразна и рассчитана на велосипедистов с разным уровнем подготовки.
Основная дистанция рассчитана на профессионалов и составляет 90 километров, этот километраж выбран неслучайно, мероприятие приурочено к 90-летию Московской области.
На самой длинной 90-километровой дистанции будет также проходить гонка на скорость. В велогонке определят победителя среди мужчин и среди женщин, которые получат призы от завода «Мерседес-Бенц» в России. Кроме того, результаты заезда будут учтены в общем годовом зачете Gran Fondo.
Другие дистанции поменьше – 50 и 30 километров соответственно – предназначены на любителей велоспорта.
Участники заездов будут стартовать друг за другом с небольшим промежутком в 5 минут. Первыми в 10:00 стартуют гонщики на 90 км; за ними едут участники заезда на дистанцию 90 км; в 10.10 выезжают те, кто решил проехать на велосипеде 50 км; и в 10:15 выдвигаются велосипедисты, которые ставят себе цель – 30 км.
Церемония награждения запланирована на 13:00.
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Как принять участие
Принять участие в заездах смогут все желающие в возрасте от 18 лет и старше.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте или зарегистрироваться прямо на месте в день мероприятия 20 июля с 8:00 до 9:30.
Всем участникам заездов при себе необходимо иметь:
- паспорт,
- исправный велосипед,
- защитный шлем,
- медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную физкультурно-спортивным диспансером на территории РФ или другим медицинским учреждением.
Развлекательная программа
Основные площадки, где пройдет интерактивная развлекательная программа для гостей фестиваля, – Коломенский кремль и конькобежный центр в Коломне.
Здесь пройдет костюмированный велопарад, будет работать фудкорт. Также на фестивале можно будет увидеть шоу барабанщиц и принять участие в конкурсах с призами от спонсоров и тематических мастер-классах.
Музыкальным подарком для гостей станет концерт, хедлайнерами которого выступят Полина Гагарина, Антон Лаврентьев и группа «Банд’Эрос». Концерт продлится весь фестивальный день, с 10:00 до 17:00.
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Стоимость участия
Фестиваль пройдет под эгидой Gran Fondo, самой известной в мире серии шоссейных велосипедных заездов.
При регистрации на сайте стоимость участия составит 1000 рублей, на месте – 3000 рублей.
Мероприятие будет благотворительным, все вырученные деньги от вступительных сборов участников направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.
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