РИАМО - 15 июл. В столичном районе Якиманка введен в эксплуатацию малоэтажный квартал в стиле московской застройки конца XIX – начала XX веков, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект построен по адресу: 2-й Кадашевский переулок, дом 5, строения 1, 2, 3. ЖК включает двух- и трехэтажные жилые дома общей площадью 13,2 тысячи квадратных метров.

«Малоэтажный формат позволил не нарушить историческую застройку Кадашевской слободы. Прилегающая территория благоустроена и озеленена, создана детская игровая площадка. Подземная автостоянка рассчитана на 64 машино-места», – говорится в сообщении.

Квартал спроектирован в стиле столичной застройки конца XIX – начала XX веков и построен за счет средств инвестора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства жилья. К проверкам жилого комплекса в районе Якиманка привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели все необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.