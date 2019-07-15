РИАМО - 15 июл. Свыше 120 парковочных мест появится на северо-востоке Москвы в связи с изменением схемы дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

Одностороннее движение введут 26 июля на 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах. Благодаря изменению схемы движения будет организовано 126 дополнительных мест для жителей Останкинского района.

«До 86 мест увеличится количество на 2-й Новоостанкинской улице (было 39 мест) и до 109 на 3-й Новоостанкинской улице (было 30 мест)», — говорится в сообщении.

Также за счет ввода одностороннего движения решится проблема встречного разъезда на 2-й Новоостанкинской улице.

Сотрудники ведомства призвали автомобилистов быть предельно внимательными и не игнорировать требования дорожных знаков.